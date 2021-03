La Castellanzese ribalta l’Arconatese e sogna in grande

La Castellanzese batte per 2-1 l’Arconatese, infila la sesta vittoria consecutiva e, complice la sconfitta del Bra contro il Casale, sale al secondo posto in solitaria. Anche la capolista Gozzano cade in casa per mano della Lavagnese, e quindi i neroverdi si trovano adesso a meno due dalla vetta. Si tratta dell’ennesima vittoria in rimonta per gli uomini di Mazzoleni, il che dimostra come la squadra riesca sempre a buttare il cuore oltre all’ostacolo. Con una mentalità del genere, sognare al grande salto in Lega Pro non è poi così proibito.

La partita si sblocca al 27’, quando, dopo una mischia furibonda in area, Bianchi trova la zampata per portare avanti gli ospiti. L’Arconatese riesce a bloccare efficacemente il giro dei padroni di casa con aggressività e pressing alto, fino a quando Chessa al 45’, guadagna una punizione dalla trequarti. Colombo, che si incarica della battuta, prende una rincorsa lunga per poi esplodere una gran destro che rimbalza davanti a Botti, sbatte sul secondo palo ed entra in rete.

Al ritorno dagli spogliatoi la Castellanzese inizia con il piglio giusto. Non passa neanche un minuto che i neroverdi scattano compatti in contropiede: la palla alla fine arriva a Colombo, il quale prova a mettere in mezzo salvo venire fermato da un tocco di mano di un difensore. Dal dischetto Chessa è chirurgico e porta in vantaggio i suoi. Al 73’ l’Arconatese rimane in dieci per la doppia ammonizione di Menegazzo, ma poco dopo Santonocito riesce a conquistare un rigore che costa anche l’espulsione dell’estremo difensore neroverdi Indelicato. A sostituirlo è Cirenei che, con pochissimo riscaldamento, riesce a parare il rigore a Santonocito e a regalare così i tre punti alla sua squadra.

Sono tre punti importantissimi per la Castellanzese, che sarà impegnata domenica prossima nel derby con il Legnano.