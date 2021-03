A Laveno Mombello apre il centro tamponi in modalità “drive through”

Il centro tamponi di Laveno Mombello ha aperto questa mattina (mercoledì 24 febbraio), alle 8 e 30 come da programma, e con una fila di macchine in attesa del proprio turno. Sono infatti circa centosessanta le persone che verranno sottoposte a tampone solo nella prima giornata, ma il servizio potrà garantire fino a 240 tamponi al giorno.

Il nuovo punto tamponi di Laveno Mombello è stato allestito al Centro Sportivo, in località Pradaccio, così da non intralciare la viabilità del paese e poter accogliere le macchine in uno spazio ampio e organizzato. La modalità del servizio, infatti, è quella del drive through, ovvero il prelievo del campione da analizzare viene effettuato senza la necessità che la persona scenda dal veicolo.

Al momento, il servizio è operativo lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ma se dovesse essere necessario verrà esteso. «Staremo attenti alle necessità del territorio e nel rispondere in modo adeguato – spiega Giuseppe Catanoso, direttore sanitario di ATS Insubria -. Questo punto tamponi è stato necessario, visto che durante la terza ondata si è verificato un aumento dei contati anche in questa zona».

Il servizio di ATS Insubria vede la presenza del suo personale medico e amministrativo, affiancato dagli operatori sanitari di Croce Rossa Italiana e dai volontari della Protezione Civile di Laveno Mombello e Sangiano e degli Alpini, che metteranno a disposizione i dispositivi di protezione individuale, i tamponi e le attrezzature informatiche per gestire il processo di presa in carico e successiva trasmissione ai laboratori.

Il punto tamponi di Laveno Mombello è di riferimento per i comuni tra Cittiglio, Laveno il Luinese, così come spiegato questa mattina anche da Fabio Bardelli, assessore all’Urbanistica del comune di Laveno Mombello. L’amministrazione comunale infatti, si è messa a disposizione di ATS e a collaborato con i comuni e le realtà del territorio per l’apertura del servizio e per individuare gli spazi necessari per garantire il suo funzionamento nel migliore dei modi.

Ricordiamo che l’accesso al punto tamponi non è libero, ma subordinato alla prenotazione dell’appuntamento che può essere richiesto dal Medico di Medicina Generale, dal Pediatra di Libera Scelta o dalla stessa ATS.