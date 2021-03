Le nuvole lasciano spazio al sole per il fine settimana

Con l’arrivo del weekend la perturbazione atlantica che ha portato nei giorni scorsi estesa nuvolosità, si allontana verso Sud e il nostro territorio sarà interessato da ampie schiarite secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino. Nonostante una nuova perturbazione raggiungerà nella giornata di sabato le Alpi da Nord le regioni settentrionali resteranno perlopiù protette dallo sbarramento montuoso. La perturbazione sarà seguita domenica e lunedì da venti secchi settentrionali.

In dettaglio venerdì sarà abbastanza soleggiato, soprattutto su Alpi e Prealpi, con nuvolosità variabile sulla pianura. Su Bresciano, Cremonese e Mantovano, non esclusa qualche breve pioggia o rovescio isolato nel pomeriggio. Altrimenti asciutto.

Sabato ancora soleggiato con passaggi di nubi medio alte. Sulle Alpi nuvoloso. In serata nevicate in montagna oltre 1000 m e qualche pioggia isolata fin sulle Prealpi.

Domenica ben soleggiato e ventoso da Nord, a tratti fino in pianura soprattutto nelle ore centrali della giornata. Raffiche fino a 50 km/h. Nuvole a ridosso delle Alpi di confine. Freddo in montagna ma temperature mitigate da favonio in pianura con massime verso 12°C.

La tendenza prevede lunedì e martedì tempo ben soleggiato, vento da Nord sulle Prealpi ma in attenuazione in pianura. Massime in rialzo, minime in calo poco sopra 0°C nelle aree riparate dal vento. Nuvoloso lungo le Alpi di confine.

