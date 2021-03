L’omaggio a Dante arriva da Castiglione Olona e Gorla Maggiore

I luoghi di quella che D’Annunzio “l’Isola di Toscana in Lombardia” prestati alla letteratura del Sommo Poeta.

Per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante, la Pro loco di Castiglione Olona ha scelto di omaggiare la Divina Commedia e colui che la scrisse e, al contempo, sfruttare appieno la bellezza del borgo della valle Olona.

Per una settimana, dal 21 al 28 marzo, ogni giorno, sulla pagina Facebook della Pro loco viene pubblicato un breve video che riporta i versi di Dante, ambientati negli scorci più suggestivi del borgo rinascimentale e dei suoi musei.

Un lavoro straordinario, capace di esaltare il poema dantesco e al contempo di presentare a chiunque la bellezza di questi luoghi e la preziosità dei suoi musei, dalla Collegiata agli altri spazi che meritano di essere conosciuti e apprezzati.



Oltre a questo, in collaborazione con il comune di Gorla Maggiore – l’Assessorato alla Cultura e l’Università della Terza Età – il 25 marzo, (l’esatto Dantedì, ovvero il giorno in cui secondo gli studiosi Dante avrebbe iniziato il suo viaggio nella selva oscura) si terrà un approfondimento online che unirà letteratura e arte, dal titolo “La porta dell’inferno: da Dante a Rodin”. Rodin, infatti, trasformò la porta citata nel terzo canto della Divina Commedia in una scultura. La giornalista e guida turistica Erika Montedoro approfondirà questa fusione artistica in una serata interessante e sicuramente particolare.

L’appuntamento in diretta sarà giovedì 25 marzo alle 21 sulla pagina Facebook del sindaco Pietro Zappamiglio.