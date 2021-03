“L’ombra di Iside” apre la rassegna Duemilalibri-Off

«La Cultura non si è mai fermata e non lo farà ora»: dopo aver completato la rassegna video degli incontri con gli autori della edizione 2020, tutti visionabili sul sito www.duemilalibri.it, l’amministrazione comunale gallaratese, in collaborazione con la libreria cittadina Biblos-Mondadori, propone la rassegna Duemilalibri-Off, come lo scorso anno, ma arricchita con ben quattordici incontri con autori importanti del panorama letterario nazionale, tra i quali Marco Buticchi, Enrico Vanzina, Daria Bignardi, Antonio Caprarica, senza perdere il contatto con il Territorio e con l’Arte.

In quest’ottica verranno affiancati, ai nomi della letteratura, incontri dedicati alla conoscenza archeologica del Sacro Monte di Varese e alla divulgazione dell’espressione artistica.

La rassegna verrà inaugurata con un omaggio alle donne nel tardo pomeriggio dell’8 marzo tramite la presentazione del romanzo storico “L’ombra di Iside” di Marco Buticchi, il quale dialogherà con lì assessore Massimo Palazzi, che già aveva ospitato l’autore fin dalle prime edizioni di Duemilalibri.

Gli autori verranno intervistati dall’assessore Palazzi, dalla giornalista Sara Magnoli, nonché da Vittoria Broggini per il Maga e da Marina Albeni.

Il programma delle proposte coprirà i mesi di marzo e aprile.

«La rassegna Duemilalibri-Off nasce dalla volontà di offrire opportunità di incontro con gli autori durante tutto l’anno, pur con le modalità imposte dalla situazione pandemica che viviamo da alcuni mesi» dice l’assessore Massimo Palazzi. Che precisa, anticipando forse il filo conduttore della prossima edizione di inizio autunno, che «la pandemia ci ha sottoposto a dure prove, ma non potrà mai toglierci la consapevolezza che, come cantava il Topo con gli occhiali dello Zecchino d’Oro, “i libri sono ali che aiutano a volare, i libri sono vele, che fanno navigare”: se le circostanze attuali tendono a limitare la nostra vita, dobbiamo ricordare quanto diceva Umberto Eco, il quale esaltava “quel tanto di vita in più che si conquista leggendo” e ringraziava “tutti coloro che, scrivendo per me, mi hanno concesso una vita talmente lunga che non riesco a ricordarla tutta in un colpo, e devo ricordarla a rate”».

Duemilalibri-Off ci trasporterà in paesi ed epoche diverse, per scoprire, ricordare, investigare e rilassarci, assaporando e condividendo le tante vite magistralmente narrate dagli ospiti che incontreremo.

Il programma di Duemilalibri Off 2021

Lunedì 8 marzo ore 18

Marco Buticchi

L’ombra di Iside (Longanesi)

presentato da Massimo Palazzi

Mercoledì 10 marzo ore 18

Giuseppe Catozzella

Italiana (Mondadori)

presentato da Sara Magnoli

Giovedì 11 marzo ore 18

Daria Bignardi

Oggi faccio azzurro (Mondadori)

presentata da Sara Magnoli

Lunedì 15 marzo ore 18

Antonio Caprarica

La regina imperatrice (Sperling & Kupfer)

presentato da Massimo Palazzi

Giovedì 18 marzo ore 18

Cinzia Tani

Angeli e carnefici (Rizzoli)

presentato da Sara Magnoli

Lunedì 22 marzo ore 18

Enrico Vanzina

Una giornata di nebbia a Milano

(Harper Collins)

presentato da Sara Magnoli

Mercoledì 24 marzo ore 18

Sacro Monte di Varese

Prima del Sacro Monte (Nomos Edizioni)

presentato da Marina Albeni

Giovedì 25 marzo ore 18

Gabriella Genisi

La regola di Santa Croce (Rizzoli)

presentata da Sara Magnoli

Mercoledì 31 marzo ore 18

Marina Di Guardo

Nella buona e nella cattiva sorte (Mondadori)

presentata da Sara Magnoli

Mercoledì 7 aprile ore 18

Sara Segantin

Non siamo eroi (Fabbri editori)

Libreria Biblos

Venerdì 9 aprile ore 18

Federico Rampini

I cantieri della storia (Mondadori)

Giovedì 15 aprile ore 18

Marco Scardigli

Sibil (Rizzoli)

presentato da Massimo Palazzi

Lunedì 19 aprile ore 18

Jacopo Veneziani

#Divulgo. Le parole dell’arte (Mondadori Electa)

presentato da Vittoria Broggin Museo Maga

Lunedì 26 aprile ore 18

Mimmo Gangemi

Il popolo di mezzo (Piemme)

presentato da Sara Magnoli