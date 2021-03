Malnate da raccontare, la storia della città in brevi video

Per ora sono tre video, ma presto ci saranno nuove puntate di “Malnate da Raccontare”. Si tratta di brevi filmati che raccontano un pezzo di storia di Malnate.

L’idea e la realizzazione sono di Alvise Luchetta, un malnataese doc, che spiega: «L’ispirazione mi è venuta vedendo la pagina Facebook di Giovanni Giusto, che racconta aneddoti sulla storia di Venezia, si chiama “Ocio che te conto”. Mi è piaciuto la tipologia: filmati brevi che non annoiano. Visto che a Malnate stiamo perdendo molti ricordi, mi sono detto “devo farlo anche io”».

I primi tre video sono già presenti su Youtube, ma molte altre puntate sono in programma.

LA CURVA DI VAGUNEI

La prima puntata riguarda la cosiddetta “Curva di Vagunei”. Il nome è poco conosciuto, anche perché dei “vagunei” non c’è più traccia, ma quella curva la percorrono quotidianamente migliaia di persona: si tratta della parte di via Varese della Statale Briantea che passa sotto la chiesetta di San Matteo.

UL PUNT DA FERR

Simbolo della città, il grande ponte della Ferrovia che domina la valle, anche se ora è in calcestruzzo non ha perso il suo nome originale di “Ponte di Ferro”, perché in origine era davvero di ferro.

LA FERROVIA MALNATE-COMO

Ora la stazione di Malnate è di transito sulla tratta da Laveno Mombello a Milano, passando per Varese. Un tempo però tramite rotaia si poteva raggiungere anche Como.