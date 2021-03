Martignoni: “Troppe persone alla preghiera del venerdì”

«Nel rispetto della libertà di culto, va verificato se alla preghiera islamica del venerdì non ci sono troppe persone». Lo dice Giuseppe De Bernardi Martignoni, consigliere di Fratelli d’Italia a Gallarate.

Da frequentatore del quartiere di Sciarè, Martignoni si è ritrovato venerdì a passare da via Monte Nero, dove c’è la tensostruttura che negli ultimi anni ospita la preghiera islamica, facendo di fatto da moschea.

«Ho visto che avevano tutti con la mascherina, che i controlli della temperatura erano fatti bene. Ma mi sembravano troppi come presenze. E lo dico ovviamente dal punto di vista dell’attenzione sanitario, anche nei loro interesse».

Ora: la preghiera è autorizzata, così come avviene nelle chiese cattoliche e in quelle di altre confessioni cristiane. «Già oggi fanno due turni, potrebbero farne tre per diminuire le presenze insieme nella struttura. Proporrò all’amministrazione di muoversi per ottenerlo».