“Mi hai rotto lo specchietto”, ma la vecchia truffa non va a segno

Tenta la “truffa dello specchietto” nei confronti di un automobilista che stava transitando sulla via Gallarate a Castano Primo, nei pressi di un bar della zona, ma fallisce.

Prima la simulazione di un urto e poi l’inseguimento e le repentine manovre per cercare di far accostare un signore di Castano che stava transitando regolarmente sulla strada.

Quest’ultimo, però, che aveva già notato il furgoncino bianco usato per la truffa, non si è fatto sorprendere dai malviventi. L’automobilista vittima della tentata truffa ha accostato e senza scendere dal veicolo ha detto, a chi lo aveva costretto a fermarsi a bordo strada, di seguirlo al Comando di Polizia locale per procedere all’eventuale constatazione amichevole del presunto danno. I malfattori capito d’essere stati scoperti, hanno desistito dall’intento criminale e si sono dati alla fuga.

La Polizia locale di Castano Primo e Nosate sta ora esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza comunale e privata, nonché i transiti dai varchi di sicurezza al fine di individuare gli autori della tentata truffa.