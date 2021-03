Migliori robot aspirapolvere: quali sono?

I robot aspirapolvere sono tra gli elettrodomestici più venduti degli ultimi anni. Grazie alla loro capacità di muoversi anche in spazi ristretti, hanno reso la pulizia della casa molto più veloce e soprattutto meno faticosa.

Un elettrodomestico che è in grado di pulire qualsiasi tipo di superficie, sebbene le funzionalità possano cambiare a seconda del modello che si acquista. Sul sito Migliori Robot è presente un elenco dettagliato di aspirapolvere che potrebbe aiutarti a districarti tra i numerosi modelli presenti sul mercato ed iniziare a farti un’idea sulle funzionalità e sui prezzi.

Come funziona un robot aspirapolvere

Ma come funziona un robot aspirapolvere e per quale motivo dovremmo preferirlo rispetto a un’aspirapolvere tradizionale?

Un robot aspirapolvere non è altro che un elettrodomestico in grado di muoversi in modo autonomo su superfici piane grazie a delle ruote meccanizzate, aspirando la polvere con l’aiuto di spazzole e setole apposite. Questi robot funzionano con una tecnologia sensoristica, che gli permette di muoversi in modo autonomo per casa con un semplice telecomando, semplificando notevolmente le operazioni di pulizia.

I migliori robot aspirapolvere riescono a fare tutto in modo completamente autonomo e possono essere comandati a distanza tramite le app del proprio telefono. Non solo, oltre alla rimozione della polvere alcuni modelli riescono anche a lucidare e lavare il pavimento.

Per quanto riguarda il funzionamento dei robot aspirapolvere, questo avviene tramite batteria. Quando questa si scarica, basta collegare l’apparecchio alla stazione di ricarica o attendere che il robottino raggiunga in moto autonomo la stazione e vi si colleghi da solo.

Questi robot sono in grado di orientarsi per casa evitando gli ostacoli, creando una sorta di mappatura dell’ambiente. In questo modo, le operazioni di pulizia vengono condotte senza la necessità di una persona in casa, perché l’apparecchio ricorda esattamente la disposizione dei mobili.

Tutti i vantaggi di acquistare un robot aspirapolvere

I robot aspirapolvere hanno numerosi vantaggi, che li rendono molto più appetibili e tecnologici rispetto alle aspirapolveri di tipo tradizionale.

Tra i vantaggi dei robot aspirapolvere ci sono sicuramente le dimensioni. Se in casa avete poco spazio, perché magari abitate in un monolocale, o avete dei mobili bassi, un robot aspirapolvere modello slim è quello che fa per voi. Rispetto ai modelli di tipo classico, i robottini occupano molto meno spazio in casa, e dopo l’utilizzo possono essere facilmente riposti sotto al letto o in qualche mobile. Se invece avete una casa di grandi dimensioni, potreste aver bisogno di un modello con una batteria più capiente.

I migliori robot aspirapolvere si possono acquistare anche online, con tutti i vantaggi degli acquisti sul web.

Nei vari shop online si ha molta più scelta, senza considerare la possibilità di confrontare tra loro modelli diversi, per scegliere quello più adatto alle nostre aspettative. Inoltre, l’acquisto sul web permette di risparmiare denaro, grazie alle numerose offerte proposte periodicamente dai vari rivenditori.

Anche il risparmio di tempo è un vantaggio notevole, perché l’apparecchio arriva direttamente a casa, senza il bisogno di trascorrere giornate intere nei centri commerciali. In particolare, l’acquisto su Amazon è particolarmente vantaggioso perché si può scegliere tra oltre 150 milioni di prodotti. Le recensioni dei clienti aiutano molto, si trovano spesso offerte e prezzi scontati, la consegna è rapida e le procedure di reso sono estremamente semplici.

LE MIGLIORI MARCHE DI ROBOT ASPIRAPOLVERE

Scegliere il robot aspirapolvere più adatto alle proprie esigenze non è facile, tuttavia ci sono alcune marche considerate leader in questo settore, come ad esempio:

IRobot

Ecovacs

Samsung

LG

Hoover

Cecotec

Zaco iLife

Per quando riguarda invece i prezzi dei robot aspirapolvere, si va dai 100 euro per i modelli più semplici fino ad arrivare ai 1.000 euro per quelli più accessoriati.