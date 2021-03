È morto a 59 anni a Cassino (Frosinone), Claudio Coccoluto, uno dei dj più famosi in Italia e nel mondo. Innovatore, tra i pionieri delle “consolle”, Coccoluto aveva alle spalle quarant’anni di attività ed esperienza nel mondo della musica. Lottava da mesi contro una grave malattia.

Tra le sue performance più famose si ricorda quella al Sound Factory Bar di New York. Coccoluto ha lavorato come dj in tutto il mondo e si ricorda anche la sua collaborazione con Radio Deejay, dove ha condotto il programma “C.o.c.c.o.”.

Sul suo profilo Instagram, così lo ricorda oggi Linus: “In ogni mestiere ci sono quelli bravi, quelli molto bravi, e i fuoriclasse. Claudio era uno di questi. Felice di esserti stato amico, spero finalmente tu sia sereno”. Parole di affetto anche da Dj Albertino: “Grande tristezza per la scomparsa di Claudio. Amico e grande maestro della consolle”.