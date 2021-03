Il Museo etnografico della Valle di Muggio inaugura la stagione 2021

Il MEVM si appresta ad aprire le porte delle proprie sedi dopo la pausa invernale. Il programma per la primavera / estate è ricco di iniziative che privilegiano il legame con il territorio, le attività all’aria aperta e l’esplorazione naturalistica e scientifica.

Il Mulino di Bruzella sarà visitabile da fine marzo con la possibilità di scoprire i segreti della macinazione della farina, visitare il mulino funzionante e la mostra permanente “Dal Mulino alla cartiera”. Prime aperture con il mulino in funzione: mercoledì 24, giovedì 25 e domenica 28 marzo (14.00 – 16.30).

La sede di Casa Cantoni a Cabbio riaprirà invece martedì 30 marzo (aperture da martedì a domenica, ore 14.00-17.00), con la nuova esposizione temporanea “Pezzi di frontiera. Geografie e immaginario del confine”, il nuovo tavolo interattivo e la mostra permanente “Il Museo nel territorio” con alcuni aggiornamenti.

In programma nel mese di maggio due escursioni in alta Valle. Sabato 8 maggio, con partenza da Capolago (ferrovia Monte Generoso), un’escursione storico-climatologica guidata da Stefano Zanini (MeteoSvizzera) e Mark Bertogliati (curatore del MEVM) condurrà i partecipanti sul filo del tempo, alla scoperta delle peculiarità meteorologiche e del rapporto tra la civiltà rurale e le costrizioni ambientali in un contesto paesaggistico particolare e suggestivo.

Domenica 23 maggio (Pentecoste) la botanica di campo Antonella Borsari guiderà un’escursione tra Scudellate ed Erbonne alla scoperta delle meraviglie floristiche della regione.

Segnaliamo inoltre che le attività al Roccolo di Scudellate, guidate da Fabio Bossi, riprenderanno nella tarda primavera con una prima apertura domenica 6 giugno. Le attività all’interno delle sedi e nel territorio verranno svolte nel rispetto del piano di protezione aggiornato e delle disposizioni sanitarie vigenti. Ricordiamo che è sempre possibile, anche al di fuori degli orari di apertura, prenotare delle visite guidate. Per informazioni e iscrizioni alle attività: info@mevm.ch , 091 690 20 38 (www.mevm.ch).