Nel sottotetto di Laveno spuntano 4 bombe antincendio

Erano lì nascoste soto il tetto per fare il loro dovere dagli anni Trenta, quasi un secolo: in caso di incendio sarebbero esplose per spegnere le fiamme.

Le hanno trovate degli operai al lavoro in un sottotetto che hanno chiamato il 112.

I carabinieri della stazione di Laveno Mombello, lunedì sera, sono difatti intervenuti presso un’abitazione del centro storico su richiesta di alcuni operai che stavano effettuando importanti lavori di ristrutturazione in una casa.

Nel sottotetto, infatti, durante questi lavori, sono state rinvenute 4 bombe “pirofughe“, sicuramente accantonate da decenni.

La “bomba pirofuga X” era un congegno utilizzato per spegnere gli incendi, in uso nei primi anni del ‘900, attraverso la detonazione della miscela esplosiva che conteneva all’interno. Messa nei sottotetti, in caso di incendio poteva esplodere, sottraendo l’ossigeno presente e spegnendo quindi le fiamme.

Ieri mattina, martedì, il, è intervenuto presso il cantiere edile. Assieme ai colleghi della stazione di Laveno Mombello, i militari esperti in ordigni ed esplosivi hanno provveduto a, rendendole inoffensive (nella foto sopra).