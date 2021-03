Nonna di Briosco denuncia la nipote che le aveva rubato i gioielli

Aveva notato che da qualche giorno in casa mancavano alcuni dei suoi gioielli. qualche giorno dopo, sparitane una seconda parte, una nonna 68enne di origini francesi ma da sempre residente a Briosco (MB) ha pensato quindi di rivolgersi ai Carabinieri della Stazione di Giussano (MB).

I militari, analizzato il contesto delle abitudini e delle relazioni della donna, atteso che non vi erano traccia di effrazione su alcun infisso dell’abitazione, hanno immediatamente intuito che l’anomala sparizione fosse da ricondursi nell’alveo familiare.

L’attenzione dei Carabinieri si è quindi subito concentrata sulla giovane nipote 23enne nei confronti della quale sono stati raccolti concordanti indizi dei reità in ordine alla sottrazione di una quarantina di preziosi avvenuta tra il 15 e il 27 feb. scorso.

In pochissimo tempo i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire gli eventi e a individuare i due negozi compro-oro di zona ai quali la giovane aveva ceduto la refurtiva.

Quando sono entrati negli esercizi, molti dei gioielli erano già impacchettati e pronti per esser spediti in Svizzera, alla volta di una nota fonderia di Chiasso. Buona parte della refurtiva è stata recuperata e restituita alla nonna mentre per la 23enne è stata inevitabile la denuncia all’autorità giudiziaria che procederà per furto in abitazione (624bis c.p.) e ricettazione (648 c.p.).