Come ottenere un prestito personale facendoti le giuste domande

Un prestito personale consente di consolidare debiti pregressi, spese impreviste o finanziare piccole migliorie domestiche, così come aprire una nuova attività imprenditoriale. Un prestito personale è spesso una buona alternativa a qualcosa come un mutuo se l’importo da richiedere è contenuto.

A seconda della tua solvibilità e dell’istituto di credito da cui prendi in prestito, potresti ricevere i fondi entro pochi giorni, il che è l’ideale per esigenze urgenti. Possono anche non essere finalizzati, quindi senza necessità di giustificare il tuo investimento. Tuttavia, è importante ricordare che i prestiti personali non sono gratuiti. Richiederne uno è solo una buona idea se puoi permetterti di ripagare sia il capitale che gli interessi a lungo termine.

Una tipologia di prestito personale non finalizzato, tipicamente italiano, è la cessione del quinto, operata da istituti come dynamica retail una modalità di erogazione di credito riservata alle persone in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o in pensione.

Come ottenere un prestito personale in pochi passaggi

Se hai deciso che un prestito personale è il tipo di finanziamento giusto per te, inizia con questi passaggi.

Fai bene i calcoli: decidi di quanto denaro hai bisogno e non dimenticare i tassi di interesse

L’ultima cosa che voi o gli istituti di credito desiderate è che chiediate un prestito personale e non siate in grado di permettervi di ripagarlo. Mentre gli istituti di credito in genere fanno le dovute indagini per assicurarsi che tu abbia la capacità di ripagare il debito, è intelligente farsi prima due conti per assicurarsi che funzioni.

Inizia determinando la quantità di denaro necessaria, tenendo presente che a questa cifra verrà addebitata una commissione di interesse. Quindi utilizza un calcolatore di prestito personale per scoprire quale sarà il tuo pagamento mensile. Questo può essere difficile se non sai quali tipi di tassi e termini di rimborso offriranno gli istituti di credito, ma puoi giocare con i numeri utilizzando i dati più o meno standard per avere un’idea di quanto ti costerà il prestito e decidere se il tuo budget può gestirlo.

Considera le diverse opzioni

A seconda della tua solvibilità, potresti aver bisogno o meno di un co-firmatario per ottenere l’approvazione per un prestito con un tasso di interesse decente. Se non riesci a trovare un co-firmatario, potresti avere la possibilità di ottenere un prestito personale garantito invece di uno non garantito.

I prestiti garantiti richiedono garanzie, come un veicolo, una casa o contanti in un conto di risparmio o certificato di deposito, in cambio di condizioni più favorevoli. Se non si riesce a rimborsare il prestito, il prestatore può reclamare la garanzia per soddisfare il debito. Con la cessione del quinto non ci sono garanzie da presentare, né patrimoniali né reddituali, basta la busta paga o la pensione.

Dovrai anche pensare a dove richiedere il prestito. Con le banche tradizionali, ad esempio, potresti avere difficoltà a ottenere l’approvazione se hai un cattivo credito. Alcuni istituti di credito come Dynamica Retail, tuttavia, sono specializzati nel lavorare con mutuatari inesigibili e hanno prestiti a breve termine che fungono da alternativa economica ai prestiti con anticipo sullo stipendio.

Scegli il tipo di prestito

Una volta che hai capito dove si trova il tuo credito e hai considerato le tue opzioni, determina quale tipo di prestito è migliore per la tua situazione. Mentre alcuni istituti di credito sono flessibili in termini di modalità di utilizzo dei fondi, altri possono approvare le richieste di prestito solo se il denaro verrà utilizzato per determinati scopi specifici.

Prestiti per consolidamento debiti: il consolidamento debiti è uno degli utilizzi più comuni per i prestiti personali. Prendendo un prestito per coprire il debito esistente, diminuisci il numero di pagamenti di cui devi preoccuparti ogni mese e ricevi un tasso di interesse (potenzialmente inferiore);

il consolidamento debiti è uno degli utilizzi più comuni per i prestiti personali. Prendendo un prestito per coprire il debito esistente, diminuisci il numero di pagamenti di cui devi preoccuparti ogni mese e ricevi un tasso di interesse (potenzialmente inferiore); Prestiti per la casa : un prestito per la casa può essere una buona opzione se stai cercando di pagare in anticipo una grande ristrutturazione senza contrarre un prestito garantito per la casa;

: un prestito per la casa può essere una buona opzione se stai cercando di pagare in anticipo una grande ristrutturazione senza contrarre un prestito garantito per la casa; Prestiti medici: poiché le spese mediche sono spesso imprevedibili, un prestito personale può essere un buon modo per ridurre l’onere finanziario immediato e ripagare il debito nel corso degli anni;

poiché le spese mediche sono spesso imprevedibili, un prestito personale può essere un buon modo per ridurre l’onere finanziario immediato e ripagare il debito nel corso degli anni; Prestiti di emergenza: i prestiti di emergenza sono utili per diversi scopi. I guasti dell’auto, le spese mediche più piccole o uno scoppio del tubo possono essere buoni motivi per contrarre un prestito personale;

i prestiti di emergenza sono utili per diversi scopi. I guasti dell’auto, le spese mediche più piccole o uno scoppio del tubo possono essere buoni motivi per contrarre un prestito personale; Prestiti di matrimonio: i matrimoni e le vacanze possono essere costosi, motivo per cui molte persone si rivolgono ai prestiti personali per pagarli. Questo distribuisce i pagamenti su un certo numero di anni, quindi non devi preoccuparti di pagare per un’occasione speciale tutto in una volta.

Scegli il tuo erogatore del credito e applica

Dopo aver svolto i tuoi compiti precedenti, scegli l’istituto di credito con la migliore offerta per le tue esigenze. Quindi avvia il processo di candidatura.

A seconda del tipo di istituto di credito, potresti essere in grado di eseguire l’intero processo di richiesta online, come nel caso di Dynamica Retail, oppure potresti doverlo svolgere in parte presso la tua banca locale o la filiale della cooperativa di credito.

Ogni prestatore è diverso per quanto riguarda le informazioni di cui avrà bisogno sulla domanda, ma in genere dovrai fornire il tuo nome, indirizzo e informazioni di contatto, il motivo del prestito e le informazioni sul reddito e sull’occupazione.

Condividerai anche l’importo che desideri prendere in prestito e potresti ottenere alcune opzioni diverse con cui procedere dopo un controllo del credito morbido. Avrai anche la possibilità di rivedere i termini e le condizioni completi per il prestito, comprese le commissioni e il periodo di rimborso. Leggi attentamente le scritte in piccolo per evitare costi nascosti e altre insidie.