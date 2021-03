Papa Francesco è pontefice da 8 anni

Otto anni di pontificato per Papa Francesco, eletto il 13 marzo 2013 al quinto scrutinio del Conclave.

Argentino di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio ha detto di aver scelto come nome Francesco in onore del Poverello di Assisi. Arcivescovo della capitale del suo Paese dal 1997 dopo essere stato vescovo ausiliare.

Fautore di una Chiesa aperta, che guardi ai poveri e si rinnovi, è stato protagonista di momenti storici come i viaggi in Terra Santa, a Cuba, in Messico e in Iraq, da dove è tornato da pochi giorni dopo aver pregato tra le macerie dei luoghi martoriati dalla Guerra.

Vicino ai migranti e agli ultimi, ha più volte lanciato appelli e visitato i luoghi di approdo a Lampedusa, ma non solo. Potente l’immagine del Papa che solo, in una Piazza San Pietro deserta, ha invocato l’aiuto di Dio per bloccare la pandemia lo scorso 27 marzo, all’inizio del primo lockdown in Italia.

Pubblichiamo il messaggio della Presidenza della CEI a Papa Francesco per l’ottavo anniversario dell’elezione al soglio pontificio.