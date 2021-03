Previsti ma non avvisati 700 insegnanti da vaccinare, chiamate 200 “riserve”

Erano previsti 700 insegnati, ma nessuno era stato avvisato. È successo a Como dove, a causa di un disguido nel sistema informatico di gestione delle prenotazioni, le agende di sabato 20 marzo 2021 riferite al Centro Vaccinale di via Napoleona non comprendevano gli appuntamenti previsti per la somministrazione di AstraZeneca agli insegnanti, 700 in totale.

Quando ci si è resi conto del problema Asst Lariana ha attivato il suo Piano B. Come previsto dalle normative regionali e nazionali sono state contattate direttamente persone ricomprese nelle liste interne relative alla fase 1 bis (sanitari extra ospedalieri), alle forze dell’ordine e al personale dei nidi.

“Questo ha consentito di recuperare e vaccinare con AstraZeneca 212 persone -scrive l’Asst in una nota-. Nessuna dose è andata sprecata in quanto la catena del freddo non è mai stata interrotta. Doveroso il ringraziamento al personale e ai volontari per la loro professionalità e disponibilità”.

Nel frattempo continuano le segnalazioni di problemi e disguidi con le prenotazioni, anche nel Varesotto. Se infatti c’è un lieto fine per la notizia dell’anziano di Malnate a cui era stato fissato l’appuntamento per il vaccino a Cremona -300 km di viaggio andata e ritorno- e a cui è stato riprogrammato a Varese, oggi si è diffusa la notizia di un nuovo caso simile: una donna di 84 anni di Varese convocata a Bergamo lunedì alle 8 per essere vaccinata.