Rissa di Giubiasco, restano in carcere gli arrestati

Un ferito grave, tre in maniera superficiale e sei persone in tutto finite in manette.

È stato questo il bilancio della rissa di Giubiasco dove nella tarda mattinata di mercoledì 23 febbraio, in via Linoleum, un 21enne cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese ha riportato una seria ferita alla testa verosimilmente provocata da un oggetto contundente. Altre tre persone hanno invece riportato leggere ferite.

Il Ministero pubblico – è notizia di oggi – comunica che il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) ha confermato la misura restrittiva della libertà nei confronti delle sei persone arrestate.

Prosegue l’inchiesta, coordinata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier.