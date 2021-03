Robur, partenza falsa nella seconda fase: Bologna passa al Campus

Comincia con una sconfitta la seconda fase di campionato per la Coelsanus Varese, battuta sul parquet di casa dal Bologna Basket 2016 con il punteggio di 71-80, al termine di un match equilibrato e deciso solo nei minuti finali.

A decidere il risultato, il parziale vincente dei rossoblu ospiti, 4-13 negli ultimi 3′ di gioco che hanno spezzato l’equilibrio e costretto alla resa i gialloblu di Saibene. A pesare sull’economia del match, senza dubbio, l’assenza dell’attaccante principe della Coelsanus, Marco Allegretti, a referto senza giocare per via di un problema muscolare. Un’assenza di peso anche tra gli ospiti, quella del figlio d’arte Joel Myers mentre Guerri ha disputato solo 6′ per un infortunio.

Varese ci ha provato, aggrappata a un gigantesco Antonelli (18 punti e 7 rimbalzi per il lungo di Sesto Calende) ma ha nettamente perso la battaglia a rimbalzo con il trio Graziani-Beretta-Felici a banchettare sotto i tabelloni. Lo stesso Beretta ha poi aggiunto 20 punti vincendo il duello con Boev e, spalleggiato da Fontecchio, ha condotto i bolognesi a un successo importante in chiave playoff.

La Robur, che ha avuto un buon contributo in termini di punti anche da Maruca (14) e Corno (13), resta invece invischiata nella zona playout e perde una buona occasione per provare a restare agganciata alla prima metà del girone. Mercoledì sera (24 marzo) i gialloblu giocheranno sul campo di Torrenova, in Sicilia, una di quelle partite da vincere per evitare rischi di bassissima classifica e per provare a rilanciare la propria posizione. Palla a due alle 20,30 contro una Fidelia che non è scesa in campo nello scorso weekend (con Piadena) perché la partita è slittata al 2 aprile.

Coelsanus Varese-Bologna Basket2016 71-80

(20-18; 41-43; 55-55) Robur Varese: Corno 13, Maruca 14, Ivanaj 11, Boev 2, Gergati 4, Antonelli 18, Hidalgo 9, Dalcò, Albique, Trentini. Ne: Macchi, Allegretti. All. Saibene

Bologna: Fontecchio 14, Fin 8, Albertini 3, Bianco, Soviero 18, Guerri, Costantini, Beretta 20, Felici 7, Graziani 10. Ne: Besozzi, Trepiccione. All. Rota.

GIRONE B – CLASSIFICA

Piacenza, Agrigento 26; Vigevano 22; Bernareggio 20; Crema*, Pavia 18; Bologna 16; Cremona* 14; Olginate*, Ragusa 12; Sangiorgese*, ROBUR VARESE 10; Torrenova*, Piadena*, Fiorenzuola 8; Palermo 5.

Note – * una partita in meno. Palermo -1.