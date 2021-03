Scattano i controlli sui rifiuti diretti in discarica a Gallarate

Una rete a “maglie strette” per verificare i mezzi diretti in discarica e per intercettare chi abbandona i rifiuti sulle strade, spesso proprio nei dintorni delle piattaforme ecologiche: i controlli a Gallarate sono scattati nella giornata di martedì 30 marzo, con l’impegno di pattuglie del Comando gallaratese ma anche di due pattuglie “prestate” da Saronno.

«È un servizio che s’inserisce nel Patto sicurezza firmato a ottobre in Prefettura, che prevede controlli intercomunali sui diversi territori» spiega l’assessore alla sicurezza Francesca Caruso. «In questo caso ci siamo concentrati su possibili violazioni ambientali».

Nel primissimo pomeriggio è stato effettuato un posto di controllo vicino alla piattaforma ecologica di Gallarate di Via Aleardi , con controlli a veicoli sia privati che di aziende che trasportavano rifiuti, con relative verifiche della documentazione, il FIR Formulario Identificazione Rifiuti . Il posto di controllo è stato poi trasferito nella Zona Industriale di via dell’Unione Europea (e limitrofe )dove sono stati controllati quattro veicoli.

I controlli sono proseguiti con l’impegno della pattuglia di Saronno, dell’Unita Cinofila della Polizia Locale di Gallarate e dell’unità motociclistica Falco 5 che hanno verificato altri sei veicoli. Ultimo passaggio nella zona di Corso Sempione nel tardo pomeriggio, con altre verifiche sui carichi.

«Il servizio s’inserisce anche nel contrasto al fenomeno degli abbandoni di rifiuti, su cui stiamo lavorando da tempo» dice l’assessore Caruso. «L’uso delle fototrappole ci ha permesso nei mesi scorsi di individuare in via Sicilia un furgone che scaricava illegalmente rifiuti: stiamo proseguendo ancora con l’utilizzo in altre aree esposte al fenomeno».