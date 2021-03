“Settimana Coppi e Bartali”, la Eolo-Kometa leader della montagna

La vittoria allo sprint della giovane stella britannica Ethan Hayter ha caratterizzato la terza tappa della “Settimana Internazionale Coppi e Bartali” di ciclismo, gara che si sta svolgendo in Emilia Romagna e che rappresenta un appuntamento di buon livello per il calendario italiano.

Il velocista della Ineos Grenadier ha preceduto sul traguardo di Riccione il neozelandese Archbold (Deceuninck), l’australiano Schultz (BikeExchange) e l’italiano Jacopo Mosca, piemontese della Trek Segafredo. Alla volata nella località romagnola ha partecipato anche Vincenzo Albanese, uno degli uomini di punta della Eolo-Kometa che ha colto un buon settimo posto, piazzamento valido se consideriamo che il 24enne campano non è un velocista puro.

L’edizione della “Coppi e Bartali” si sta rivelando buona per la squadra con sede a Besozzo che per il secondo giorno consecutivo mantiene la maglia di leader della montagna grazie all’ungherese Marton Dina, autore ieri – mercoledì – di una lunga fuga che gli ha permesso di accumulare diversi punti.

Le note migliori però sono quelle relative a i due corridori di casa nostra, il besanese Edward Ravasi e il giovanissimo binaghese Alessandro Fancellu che nella tappa – nervosa e vivace – di ieri sono arrivati a ridosso dei migliori e oggi si trovano all’interno della top 20 della classifica generale comandata dal danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) con 1″ su Hayter, Schultz e Sosa.

I piazzamenti di Ravasi e Fancellu potrebbero essere destinati – speriamo – a migliorare tra venerdì e sabato con le ultime due frazioni. Venerdì si arriva a San Marino dopo una giornata – con circuito conclusivo – che presenta diversi strappi. Manca, per Ravasi, una salita lunga e pedalabile ma il tracciato può fare saltare qualche sprinter rimasto in classifica e aprire la graduatoria a tante soluzioni. Dima invece avrà il compito di fare punti sulla primo GPM del giorno per mantenere la maglia.