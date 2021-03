Settimana mondiale contro il consumo di sale

15° anniversario della Settimana Mondiale per la Riduzione del Consumo di Sale, in programma dall’8 al 14 marzo, promossa dal WASH – World Action on Salt & Health alla quale SINU – Società Italiana di Nutrizione Umana ed il Gruppo Intersocietario MenoSalePiùSalute hanno fin dall’inizio aderito e alla quale ATS Insubria partecipa dal 2016.

La campagna 2021 è focalizzata sugli effetti della pandemia COVID, che ha comportato l’estensione dello smart working ed un ritorno al consumo dei pasti in ambito domestico. Il focus, per il 2021, vuole evitare l’abuso di sale in cucina e a tavola, valorizzando il ruolo di spezie ed aromi nella preparazione delle ricette casalinghe.

La campagna SINU propone anche sette video realizzati con la partecipazione di chef ed esperti di cucina, che realizzano e presentano ricette della tradizione mediterranea, valorizzando i sapori naturali degli alimenti ed utilizzando meno sale possibile. I video saranno diffusi sui principali social, uno per ciascun giorno della settimana e successivamente verranno inseriti sul sito SINU, nella pagina dedicata alla settimana del sale 2021.

«Siamo ancora in un momento difficile e anche per questo, anzi, a maggior ragione, riteniamo importante presentare ai cittadini il progetto di SINU e in particolare i video che condivideremo, anche noi, quale contributo ad una campagna che fornisce, di anno in anno, supporti e contributi concreti per proporre spunti operativi nell’alimentazione equilibrata di tutti i giorni» sottolinea Maria Antonietta Bianchi dirigente dell’Unità Qualità della nutrizione, stili ed educazione alimentare di ATS Insubria.