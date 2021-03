Terza ondata in Lombardia: “Situazione non preoccupante nel territorio di Varese”

La campagna vaccinale è in affanno ma la rete ospedaliera al momento tiene.

Il direttore generale del Welfare regionale Pavesi è intervenuto nella seduta della Commissione sanità regionale spiegando la situazione epidemiologica in Lombardia: « Ci sono territori in questo momento in difficoltà come Brescia, Mantova e Cremona. Altre zone dove il numero dei nuovi positivi è al di sotto dei limiti indicati dal Governo di 250 settimanali ogni 100.000 abitanti. In particolare Varese, Sondrio, Bergamo e Lodi hanno andamenti ancora non preoccupanti. Anche il sistema ospedaliero, al di là delle province indicate, sta tenendo e i cittadini lombardi oggi hanno la garanzia di ottenere cure e assistenza adeguate nei nostri ospedali»

Circa la campagna vaccinale, il direttore Pavesi ha spiegato che la campagna con Pfizer sta procedendo nei limiti delle dosi a disposizione perché le scorte sono ridotte a 15%, più elevate le scorte di Astrazeneca, vaccini che, da questa settimana, vengono utilizzati nella campagna avviata per il mondo della scuola, delle forze dell’ordine e nelle case circondariali.

In complesso, del milione e 800.000 dosi ricevute, ne sono state utilizzate il 73%. Rispetto al bando di Regione per reclutare medici vaccinatori, sono arrivate 1617 richieste di iscrizione di cui 1382 già evase. In questo momento la disponibilità di 600 medici, ripartiti tra le singole Ats, di cui oltre la metà su Milano.