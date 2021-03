Torna l’ora legale: sabato notte lancette avanti di un’ora

Si dormirà un’ora in meno ma le giornate si allungheranno con più luce alla sera. Tra la notte di sabato 27 e 28 marzo entra in vigore l’ora legale. Le lancette dell’orologio devono essere spostate in avanti di 60 minuti, dalle 2 di notte alle 3 fino all’ultimo weekend di ottobre quando si ritornerà all’ora solare.

Questo cambio potrebbe essere l’ultimo perché l’Unione Europea ha invitato gli stati membri a decidere definitivamente quale orario scegliere per tutto l’anno. L’Italia non si è ancora espressa quindi intanto programmate l’orologio.