Una “pioggia” di alberi da decorare colora Rescaldina per Pasqua

Alberi colorati da addobbare sparsi per Rescalda e Rescaldina, dai quali “fioriranno” metaforicamente uova per portare un messaggio di serenità per Pasqua. La Pro Loco del paese, insieme a tante altre associazioni del territorio che hanno deciso di contribuire all’idea, prova a riversare sul paese una “pioggia” di colore e a portare un messaggio di unione in un momento storico dove a causa dell’emergenza sanitaria a farla da padrona è la distanza con tanti alberelli pronti e da sabato 13 marzo porta nelle piazze, nelle scuole, negli oratori e nei negozi tanti alberelli pronti per essere decorati con l’aiuto di tutti.

«In un momento, in cui tutte le distanze sembrano difficili da colmare, ci sembra importante cercare di riunire le persone, attraverso lo spirito di rinascita proprio del periodo pasquale – spiega la Pro Loco -. L’idea alla base del progetto è di rendere più bello e colorato il nostro paese con tanti “alberelli pasquali” colorati ma completamente spogli, predisposti nelle piazze di Rescaldina e Rescalda. Ognuno, liberamente, avrà poi la possibilità di contribuire al progetto abbellendoli con uova colorate, o simboli, anche diversi tra loro per dimensione o fattura, che ricordino il periodo pasquale e la primavera, allegandovi un piccolo bigliettino augurale. Il giorno di Pasqua, chi vorrà, potrà prendere da questi alberi un uovo con relativo biglietto e portarlo a casa come augurio per una serena festività».

La proposta della Pro Loco è stata estesa a tutte le realtà attive in paese, molte delle quali «hanno aderito con entusiasmo – spiega l’associazione -, dimostrando, qualora ce ne fosse bisogno, che il paese sa anche essere unito nelle difficoltà». All’iniziativa parteciperanno la sezione locale dell’ANPI, Afrodite, il Centro Diurno Disabili, il Circolo Coop. “Fior d’Italia”, la Contrada Rescalda, la Contrada Torre, Hair Point Girasole, Hobby Moda, l’istituto comprensivo “Dante Alighieri”, Mamme Creative, l’oratorio “Don Bosco”, l’oratorio “San Luigi”,il Pedibus, Piccole Cose, Route 54, ScodinzolaRes, la scuola dell’infanzia “Don Pozzi”, la scuola dell’infanzia “Ferrario”, lo Skating Rescaldina e l’Università del Benessere.