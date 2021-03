Varese si prepara alla terza ondata ma in ospedale i degenti sono già numerosi

Sono saliti a 252 i degenti Covid ( tra cui 28 sospetti) ricoverati negli ospedali della Sette Laghi in particolare al Circolo di Varese, al Del Ponte e al Galmarini di Tradate. Ieri l’azienda ha accolto 17 nuovi pazienti e ne ha dimessi 14 con un saldo di tre in più ( aumento dell’1,4%).

Tra i ricoverati, 211 sono assistiti nei reparti dedicati come l’hub covid, la pneumologia e gli infettivi mentre 22 si trovano in terapia intensiva. La situazione delle terapie intensive varesine è quindi ancora critica: in Lombardia ci sono 57 persone ricoverate in Fiera e 30 a Brescia che ha cominciato a spostare i suoi pazienti più gravi.

Tutti i reparti sono ormai quasi al completo: sia quelli dedicati alle patologie da Covid sia gli altri con un tasso di occupazione quasi totale ( 655 i pazienti Covid negativi). Anche al Del Ponte i posti disponibili in ginecologia sono quasi del tutto pieni mentre è decisamente più tranquilla la situazione int pediatria. A Tradate dei 34 posti dedicati, 30 sono occupati e 7 sono in osservazione.

In pronto soccorso sono stati registrati 66 accessi di cui 32 sottoposti a tampone ma risultati negativi eccetto due casi mentre 4 persone erano già diagnosticati.