Ventenne accoltella due uomini nell’appartamento in cui vivono tutti insieme, un arresto a Gallarate

Due uomini accoltellati e un movente che resta sconosciuto. È il bilancio di quanto accaduto lunedì 1 marzo a Gallarate quando gli agenti del commissariato di polizia sono intervenuti in via Cantù su richiesta del personale del 118 che aveva appena segnalato due persone accoltellate e la presenza sul posto dell’aggressore immediatamente bloccato.

Si tratta di un ventenne di origine afghana mentre le due persone ferite sono due cittadini pakistani. Sul posto gli agenti hanno sequestrato diversi oggetti usati dall’aggressore: un coltello da cucina con manico in plastica di colore nero lungo 11 cm e relativa lama seghettata in acciaio lunga 11 cm, staccata dal manico e ricurva, una bottiglia di vetro rotta, priva di collo e dai bordi taglienti.

Da quanto ricostruito dalla polizia tutto sarebbe accaduto all’interno di un appartamento di via Cantù. Si tratta di un appartamento diviso in due camere da letto: una abitata da tre cittadini afghani, l’altra dai due cittadini pakistani feriti. All’alba di lunedì mattina uno dei due cittadini afghani è stato svegliato da alcuni rumori. Lo stesso ha raccontato che udendo che uno dei propri connazionali si era recato nell’altra stanza dove stava litigando con uno dei due cittadini occupanti si è alzato per andare a vedere cosa stesse effettivamente succedendo, e ha visto il proprio connazionale colpire con un coltello uno dei due cittadini pakistani. Ha chiamato in aiuto il proprio compagno di stanza, con il quale si è prodigato per bloccare l’aggressore, che nel frattempo stava infierendo contro l’altro malcapitato.

Una volta riportato il ventenne in stanza i due hanno chiamato le forze dell’ordine e l’ambulanza. I due malcapitati, entrambi con ferite da arma da taglio, sono stati trasportati al pronto soccorso di Gallarate dove sono stati curati e giudicati guaribili in sette giorni. L’aggressore, di concerto con il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio Incardona è stato arrestato per lesioni aggravate.