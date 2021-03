Viola Ardone presenta il libro “Il treno dei bambini”

Il coordinamento 4 Passi di Pace invita alla presentazione online del libro di Viola Ardone “Il treno dei bambini” alla presenza dell’autrice, con l’introduzione di Laura Succi, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Saronno, e la testimonianza della partigiana Ivonne Trebbi.

Il romanzo racconta la vicenda poco conosciuta di migliaia di bambini meridionali che nel secondo dopoguerra, grazie al Partito Comunista, vennero strappati alla miseria e affidati a famiglie del Nord e del Centro. L’appuntamento è per venerdì 12 marzo, alle 18.00, in diretta You Tube (Link per il collegamento https://www.youtube.com/watch?v=IQlBNESiSEc).