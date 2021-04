12mila vaccinazioni in una settimana tra Schiranna e Rancio

Una settimana di attività, 7.347 vaccinazioni registrate alla Schiranna e 4.643 a Rancio Valcuvia.

Con questi numeri, il totale delle prime dosi di vaccino somministrate agli over80 dal 18 febbraio scorso, quando è stata avviata la campagna di vaccinazione per gli anziani, a è pari a 23.886, che con le altre 1.350 programmate per oggi, arrivano a 25.236.

Per quanto riguarda le seconde dosi, quelle già somministrate sono circa 6mila, pari a circa il 30%.

Nel frattempo ASST Sette Laghi prosegue la vaccinazione dei pazienti fragili che si sono registrati sul portale aziendale loro dedicato o su quello di poste italiane, così come l’erogazione di tutte le seconde dosi già programmate nei centri vaccinali ospedalieri (Varese, Tradate, Luino e Angera)

Da lunedì, inoltre, parte la vaccinazione alle persone di età compresa tra 75 e 79 anni e poi, subito a seguire, a quelle di 70-74 anni che si sono registrate sul portale delle Poste. Ai settantenni il vaccino proposto sarà quello di Astrazeneca, ad eccezione dei casi che, in fase di anamnesi, presentano le condizioni cliniche per le quali il Ministero ha indicato come vaccino Pfizer.