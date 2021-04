Adolescenza ed educazione: due serate online per genitori

Due date da segnare in agenda per i genitori degli adolescenti, ma anche per tutti gli educatori che lavorano con questa fascia di età. Due serate in diretta live streaming sui canali youtube e facebook di Gulliver, per parlare di adolescenza, famiglia e digitale.

«Questa proposta – raccontano dal Gulliver – nasce con l’obiettivo principale di sostenere i genitori nel loro compito educativo, specie in questo periodo così complicato. Siamo infatti convinti che la figura dell’Adulto continui ad essere centrale anche in adolescenza, soprattutto di fronte alle nuove sfide di questi ultimi mesi».

IL PROGRAMMA DELLE SERATE

“Chiusi in casa – Strategie per gestire il lockdown in famiglia” 5 maggio ore 21.00

Fra le conseguenze dell’evento pandemico che stiamo vivendo, la “costrizione” in casa di genitori e figli risulta tra le maggiori fonti di difficoltà e ansia. Le già tumultuose vicissitudini della crescita preadolescenziale e adolescenziale, da sempre complesse da gestire per i genitori, diventano ulteriormente faticose data la situazione di difficoltà e di contatto continuo che stiamo vivendo.

L’incontro vuole proporre strategie attive per affrontare le dinamiche vissute “di-stanza”, le situazioni di ansia vissuta e percepita, nonché la gestione del divario fra “autonomia” e “controllo” da dare ai propri figli.

“Quello che i ragazzi non dicono, ma postano – L’utilizzo dei social in adolescenza” 26 maggio ore 21.00

In questo secondo incontro (rivolto ai genitori degli alunni delle scuole secondarie, ma anche degli ultimi anni della primaria) vengono esplorate potenzialità e limiti dell’uso dei social e della tecnologia in generale da parte dei Nativi Digitali. Verranno offerte nuove chiavi di lettura del fenomeno e proposte modalità di rapporto con questa generazione.

NOTE ORGANIZZATIVE

Gli incontri – gratuiti e ad ingresso libero – sono organizzati dal Centro Gulliver, in collaborazione con Unison e con il patrocinio del Comune di Varese. Saranno condotti da Mirko Pagani, Matteo Locatelli e Giuseppe Ciccomascolo, pedagogisti youtuber, autori del canale “Uscita di Emergenza”.

Si ringrazia Valore BF per la sponsorizzazione.

Sarà possibile seguire la diretta in live streaming sui canali facebook e youtube del Centro Gulliver.

er informazioni mandare una e-mail a comunicazione@gulliver-va.it oppure telefonare al numero +39 391 490 2662