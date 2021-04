Allocco bloccato da un palloncino: dopo le cure del Cras di Vanzago è tornato in libertà

L’esemplare di allocco (uccello rapace Strix aluco), trovato con un’ala impigliata in un palloncino, è tornato in libertà. Il volatile recuperato nei giorni scorsi dai Vigili del Fuoco nell’Oasi Smeraldino di Rozzano è stato curato dagli specialisti del Cras Wwf di Vanzago.

L’allocco a causa del palloncino sgonfio, trasformatosi in una pericolosa trappola (vedi foto a lato), aveva riportato una brutta lussazione. Dopo le cure e la riabilitazione, il rapace, anche grazie alla polizia provinciale di Varese, è stato liberato nella zona del ritrovamento. «Ciò è molto importante – spiegano dal Cras – visto che questo è il periodo riproduttivo di questa specie. Questa storia è terminata con un bel lieto fine, ma ci ricorda come sia davvero importante rispettare l’ambiente. Bastano piccoli gesti: dal riciclare correttamente ad evitare l’uso eccessivo di plastica. Non abbandonate i rifiuti e se li vedete a terra, raccoglieteli! Ogni azione fa la differenza».