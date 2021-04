I bambini tornano a scuola da mercoledì 7 aprile

Dopo l’annuncio di Draghi di settimana scorsa, cui sono seguite le nuove regole per il contenimento della Pandemia contenute nel Dpcm del 31 luglio, è certo che a partire da mercoledì 7 aprile i bambini e i ragazzi fino alla prima media torneranno a scuola, anche se la Lombardia dovesse confermarsi in zona rossa.

Iniziano a comunicarlo ufficialmente alle famiglie anche le scuole precisando che orario e regole per l’accesso a scuola rimangono gli stessi che hanno preceduto il lockdown di marzo.

Nido, scuole dell’infanzia, primarie e 1^ media

Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, e dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado.

Il rientro in classe seguirà tutte le misure di prevenzione già adottate, come il distanziamento fisico, la frequente igienizzazione delle mani e l’utilizzo continuativo della mascherina per gli alunni delle primarie e della prima media.

2^ e 3^ media

Gli alunni delle classi 2^ e 3^ delle scuole secondarie di primo grado potranno tornare in classe solo se in zona gialla o arancione. Nelle regioni dove sarà invece confermata la zona rossa gli studenti frequentanti quest’ordine di istruzione dovranno svolgere la dad, salvo alunni con disabilità o bisogni educativi speciali che potranno accedere alle lezioni in presenza.

Scuole superiori

Per gli istituti secondari di secondo grado è confermato lo svolgimento delle attività in presenza in forma flessibile per il 50% – 75% della popolazione studentesca in zona gialla e arancione, mentre in zona rossa le attività didattiche si svolgeranno a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.