I bambini di Tradate celebrano il Disegno con un video

Oggi, 27 aprile si celebra in tutto il mondo la “Giornata mondiale del disegno”, nota anche come “Giorno del disegnatore” o “Giorno del disegnatore grafico”.

Gli alunni delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo Galilei di Tradate, su invito del Comitato genitori hanno festeggiato la ricorrenza ciascuno con un proprio disegno per dare vita, tutti insieme a un video collettivo intitolato “Il tuo sogno è desiderio”.

“La Giornata Mondiale del Disegno è un’occasione per festeggiare la creatività, sottolineare e riconoscere il valore della comunicazione attraverso il disegno e il ruolo che essa riveste nel mondo”, scrivono i genitori nel post con cui hanno messo in rete il video (qui sopra), sottolineando la potenza del disegno come straordinario strumento di comunicazione non-verbale.

Il video è pubblicato anche sui canali Facebook e Instagram del Comitato genitori IC Galilei di Tradate.