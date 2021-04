Bando per i commercianti extra Duc, già 50 le domande presentate

Sono già 50 le domande di partecipazione al bando per la concessione di contributi alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato che hanno sede fuori dai confini del Distretto del Commercio.

Il bando, i cui termini sono stati aperti ieri, 1 aprile, si propone di sostenere con uno stanziamento totale di 100.000 Euro la ripresa degli operatori economici situati al di fuori del Distretto Urbano del Commercio.

“Un numero consistente, che non mi sorprende e che conferma il bisogno di supporto che la categoria ha in questa difficilissima fase e a cui l’Amministrazione sta cercando di rispondere con più mezzi e su più fronti, uno dei quali è appunto questo bando, che abbiamo pensato e voluto per chi ha una attività al di fuori del perimetro del Distretto urbano del commercio” commenta la vicesindaco e assessore allo Sviluppo del territorio Manuela Maffioli.

Sul sito del Comune (clicca qui), oltre al bando, sono pubblicati anche tutti i moduli per inviare la richiesta. Si ricorda che le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it fino alle ore 20:00 del giorno 30 aprile 2021. L’istruttoria sarà a carico del Suap.

“Saranno evase tutte quelle in regola con i requisiti in ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento delle risorse – prosegue Maffioli -. In base all’esito finale valuteremo poi se vi sono le condizioni per prevedere un rifinanziamento”. Il contributo, pari al 50% della spesa ammissibile, sino ad un massimo complessivo pari a Euro 1.500, sarà erogato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2021.