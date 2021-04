Bimba insegue la palla in strada, investita sullo stradone a Lonate

Il 118 è intervnuto con diversi mezzi – tra cui l’elisoccorso – per un investimento pedone a Lonate Pozzolo.

È successo alle 16.50, su viale Ticino, all’altezza del supermercato: è stata soccorsa una bimba del 2017, ferita ma non in pericolo di vita (“codice giallo”).

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Ferno-Lonate: secondo la prima ricostruzione la bimba è uscita dal portone del cortile dove abita per inseguire una palla, ha attraversato il viale, poi nel ri-attraversare nuovamente la strada è stata travolta da una Fiat Panda guidata da una ragazza della zona.

La bimba nell’urto è finita sul cofano dell’auto e poi a terra: soccorsa da automedica, è stata trasferita in elicottero all’ospedale di Bergamo, polo regionale di riferimento per i minori.

La Polizia Locale sentirà anche i genitori per chiarire perché la bimba in quel momento si trovasse da sola in un cortile con affaccio diretto sulla strada.

Incidente a Samarate, interviene l’elisoccorso

Altre squadre sono intervenute quasi in contemporanea a Cascina Costa di Samarate, attivate in “codice rosso”, per un’auto finita fuori strada. Anche in questo caso è stato allertato l’elisoccorso per portare aiuto al 69enne coinvolto.

(Articolo aggiornato alle ore 17.40 di giovedì 8 aprile)