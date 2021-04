Cadavere carbonizzato di un uomo in un’area dismessa di Castellanza

Il corpo di un uomo è stato ritrovato ieri sera (mercoledì), senza vita e carbonizzato, all’interno dell’area dismessa ex-Cantoni di Castellanza. Potrebbe trattarsi di un senza tetto ma sarà necessario eseguire approfondimenti per capire l’identità della persona, a causa dello stato in cui si trova il corpo. Non si esclude l’ipotesi accidentale. Indaga il magistrato di turno della Procura di Busto Arsizio, Massimo De Filippo.