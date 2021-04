I carabinieri distruggono un bivacco di spacciatori a Valganna

Il rastrellamento è partito con le prime luci dell’alba: silenzio, avvicinamento con cautela nei boschi per stroncare il giro di spaccio itinerante nelle zone verdi dell’Alto Varesotto.

Galleria fotografica Distrutta una postazione di spaccio nei boschi della valganna 4 di 4

Nei giorni scorsi si erano susseguite alcune segnalazioni di cittadini che avevano notato i soliti movimenti di acquirenti che, stando a bordo strada, si avvicinano ai boschi per comprare lo stupefacente.

All’alba di sabato dunque i militari della stazione di Marchirolo hanno intrapreso un rastrellamento per i sentieri impervi che dalla statale Valganna salgono verso il Poncione, poco prima di San Gemolo.

Lì è capitato molte volte di imbattersi in cittadini stranieri che usano il bosco come piazza di spaccio di stupefacenti, cedendoli agli automobilisti che si fermano lungo il guard-rail per acquistare la roba.

È stato smantellato dai militari un accampamento con tenda, sacchi a pelo e coperte utilizzati per passare la notte, segnalando il tutto al comune per poter organizzare una squadra di persone che andrà a ripulire dai rifiuti lasciati a terra.