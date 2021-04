Cascina Mentasti a Varese avrà la sua fognatura, che aspetta dagli anni ’70

I residenti della frazione di Cascina Mentasti avranno la fognatura che aspettano dagli anni settanta.I lavori, frutto di una collaborazione tra comune di Varese e Alfa, partiranno entro il mese di giugno.

Quella di Cascina Mentasti, frazione sopraelevata nella zona di via Peschiera a Varese, è la storia di un quartiere cresciuto quarant’anni fa e mai preso in considerazione dal comune:

La frazione, anche se isolata, ospita infatti un centinaio di persone nel blocco di cascine ristrutturate che dà il nome alla frazione, e in una serie di ville e villette nella vicina via Majella. Nessuna di queste case però è dotata di una fognatura di città: tutte hanno pozzi perdenti, che poi vanno svuotati una volta all’anno, a spese proprie.

«Da oltre trent’anni gli abitanti del rione, sorto attorno nucleo abitativo e all’antica omonima casa rurale in zona sopraelevata rispetto al corso dell’Olona in via Peschiera, pur avendo versato gli oneri di urbanizzazione, non godono dei servizi fondamentali: la rete fognaria, il trasporto pubblico che arrivi in loco, l’asfaltatura della strada, l’illuminazione che è limitata a un breve tratto della via principale». dicevano gli allora consiglieri di minoranza Luca Conte, Fabrizio Mirabelli e Luisa Oprandi nel lontano 2009.

Per ottenerla ci sono voluti altri 12 anni e un cambio di amministrazione, ma fra poco i cittadini di quel luogo della città, noti all’anagrafe e all’ufficio tributi ma non all’ufficio fognature, saranno cittadini a 360sessanta gradi: recentemente infatti, sono state anche riasfaltate le strade e implementata l’illuminazione pubblica.