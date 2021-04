Concluso il corso di guida fuoristrada per i Vigili del Fuoco

Si è concluso venerdì 16 aprile il corso di terreno non preparato organizzato dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Varese, presso un apposita area attrezzata. I dodici corsisti hanno appreso le tecniche di guida in fuoristrada, osservando le attuali linee guida al contrasto del COVID-19.

Galleria fotografica Il corso di fuoristrada dei Vigili del Fuoco 6 di 14

Dieci di loro hanno cosi completato il percorso formativo per la petente ministeriale di seconda categoria, equivalente alla patente C in ambito civile. Di fatto per poter condurre i veicoli del corpo nazionale dei vigili del fuoco è necessario superare con esito favorevole un iter formativo che prevede la conoscenza di svariati argomenti, che non riguardano solo il codice della strada ma anche dell’utilizzo dei veicoli “speciali” come le autopompe e le autobotti in dotazione ai vigili del fuoco.

In questa settimana gli istruttori provenienti dai comandi dei vigili del fuoco di Varese, Milano e Monza-Brianza, hanno insegnato le varie tecniche per la conduzione in sicurezza di veicoli fuoristrada in terreni accidentati, gli allievi a seguito di una prova di esame sia scritta che pratica hanno così conseguito l’abilitazione.