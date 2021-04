De’Longhi – Openjobmetis, la partita in diretta da Treviso

Terz’ultimo turno di campionato nella Serie A di basket e partita cruciale in chiave salvezza per la Openjobmetis che gioca dalle 18,30 al PalaVerde, campo di casa della sorprendente De’ Longhi Treviso. VareseNews racconta la partita azione dopo azione nel liveblog già attivo da venerdì sera; dalle 18 circa il collegamento dal parquet veneto. Per intervenire i lettori possono scrivere nello spazio commenti o utilizzare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.