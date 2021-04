“Ho dimenticato un libro della biblioteca sulla panchina di Cazzago Brabbia. Mi aiutate a ritrovarlo?”

Pubblichiamo la “richiesta d’aiuto” della nostra gentile lettrice. Se avete preso il libro leggetelo (se vi va) e poi riportatelo: e chissà che non nasca un’amicizia tra amanti dei libri…

Buongiorno a tutti,

ieri pomeriggio, mercoledì 31 marzo, poco prima delle 17.00 purtroppo ho dimenticato un libro della Biblioteca sulla panchina rossa del lungo lago a Cazzago Brabbia.

Si tratta de “Il lungo inganno” di Peter Swanson edito da Einaudi nel 2015: non è un gran libro, qualche critico lo definisce un titolo d’esordio non molto riuscito.

Quel luogo è veramente incantevole e io ero distratta, una telefonata mi aveva appena dato cattive notizie e avevo dovuto andarmene via di fretta.

Chiedo gentilmente a chi lo avesse visto di leggerselo con calma e riportarlo poi semplicemente presso una Biblioteca del sistema provinciale o contattarmi tramite la redazione di Varesenews

Grazie per l’attenzione e per la cortesia

Maddalena Vettoretti