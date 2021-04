Disabili e soggetti vulnerabili: chi e come è convocato per il vaccino

È in corso la campagna vaccinale per le persone considerate “estremamente vulnerabili”. Si tratta di cittadini il cui nominativo è stato individuato dall’Assessorato al Welfare in base all’esenzione per patologia e consumo di farmaci.

PAZIENTI ESTREMAMENTE VULNERABILI – Si tratta di circa 367.000 persone di cui quasi 55.000 hanno già ricevuto la prima dose. Lo ha chiarito la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti.

Gli elenchi sono stati inviatialle Ats che, a loro volta, li inviano ai centri specializzati e ai medici di medicina generale: « La vaccinazione può avvenire o nei centri specializzati o nei centri massivi o presso i medici di medicina generale, previo benestare di Ats. Anche gli estremamente vulnerabili – ha chiarito Moratti – possono utilizzare il portale delle Poste per la prenotazione del vaccino».

GRANDE ATTENZIONE AI DISABILI – «Stiamo lavorando per la vaccinazione dei disabili – ha proseguito – attraverso l’elenco che abbiamo ricevuto dall’Inps sulla base della L.104 art.3, comma 3: la somministrazione dei vaccini è affidata o agli ospedali che li hanno in carico o ai medici di medicina generale. Anche queste persone potranno aderire attraverso il portale delle Poste oppure chiamando il Call center dedicato 800 894 545».

VACCINI AI CAREGIVER E AGLI ASSISTENTI – «Siamo al lavoro anche sui care giver – ha specificato Moratti – intendendo per ‘care giver’ il nucleo familiare stretto delle persone estremamente vulnerabili o dei disabili – e tutti gli assistenti che si occupano della persona.