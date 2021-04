Eccellenza, al via il nuovo campionato in forma ridotta

Il campionato di Eccellenza si era interrotto a ottobre. Il Covid aveva imposto lo stop del torneo “classico”, quello con 18 squadre per ognuno dei tre gironi lombardi.

Dopo sei mesi si riparte: nuovo format, con 33 squadre al via in Lombardia suddivise in tre gironi da 11 che si sfideranno in 10 gare solo andata. Le squadre del varesotto sono state inserite nel Girone A e domenica 11 aprile (ore 15.30) andrà in scena la prima giornata.

Subito uno scontro interessante: a Venegono Superiore la Varesina ospiterà il Gavirate. Impegni casalinghi per Sestese, contro il Milano City, e per la Vergiatese, opposta alla Pontelambrese. Chiudo il quadro della prima giornata Base 96 – Olginatese e Castanese – Ardor Lazzate mentre il turno di riposo tocca alla Luciano Manara.