Eccellenza, Varesina unica a punteggio pieno

Seconda giornata del campionato ridotto di Eccellenza che va in archivio con una sola squadra a punteggio pieno: è la Varesina che passa 1-0 a Lazzate; il gol Urso nel finale di gara piega l’Ardor. Lo scontro tra varesotte che vedeva di fronte Gavirate e Sestese termina 2-2: doppietta di Tartaglione per i rossoblu, risponde Caraffa con la stessa moneta per i ticinesi.

La Vergiatese invece dopo la prima convincente vittoria cade in casa del Milano City: 2-0 il finale per i milanesi. Alza la voce la Brianza Olginatese che surclassa con un netto 5-0 la Castanese e netto è anche il successo della Pontelambrese sulla Luciano Manara: 3-0.

Turno di riposo per la Base 96.