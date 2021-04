Economia di montagna, dopo la crisi le risorse per ripartire

I Ministri del Turismo, Massimo Garavaglia, e per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini “condividono appieno le osservazioni elaborate dalla Commissione turismo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di Montagna.

Osservazioni che saranno oggetto di attenta analisi da parte dell’esecutivo sia in sede di esame di conversione del decreto ‘sostegni’ sia in sede di emanazione del decreto attuativo. “Con le risorse previste contiamo di fornire a tutto il comparto del turismo montano un aiuto importante a partire dai 430 milioni per gli esercenti funiviari, dai 230 milioni per gli esercenti e dai 40 milioni per i maestri di sci, più ulteriori 100 milioni, così come richiesto dalle Regioni”.

“Si tratta di un giusto indennizzo per chi ha visto azzerata l’intera stagione, indennizzo che peraltro si sommerà a quanto già previsto in via generale per i contributi a fondo perduto dall’articolo 1. Il governo risponde in modo puntuale e immediato alle istanze delle categorie più colpite dalla pandemia, ed oggi possiamo annunciare importanti novità per il comparto della montagna”.