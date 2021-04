Elmec dona l’infrastruttura informatica e di rete al Centro Vaccinale di Schiranna

Elmec Informatica, fornitore di servizi informatici gestiti, prosegue il suo impegno verso il territorio della provincia di Varese nella lotta al COVID donando l’infrastruttura di rete al Centro Vaccinale della Schiranna e la dotazione informatica alla Sala Operativa presso la sede della Protezione Civile. Il Centro avvia oggi, 3 aprile 2021, la somministrazione del vaccino.

Nello specifico, Elmec ha donato anzitutto le attrezzature informatiche per il supporto alla gestione operativa delle somministrazioni. Ha poi installato una rete LAN ridondata che mette in comunicazione i due padiglioni e garantisce la continuità del servizio e ha dotato la struttura dei dispositivi per la diffusione della rete wi-fi. La donazione comprende anche ulteriore materiale logistico per l’allestimento degli spazi.

Si tratta di un ulteriore tassello che si aggiunge al contributo di Elmec Informatica per combattere l’emergenza sanitaria attraverso il progetto “Dona il Plasma”, in collaborazione con il Centro Trasfusionale dell’ASST di Varese, per rendere più accessibile il percorso di donazione del Plasma Iperimmune ai propri dipendenti – e ai loro familiari – che desiderano intraprenderlo. A oggi, circa 40 persone hanno donato il plasma grazie a questa iniziativa.

«Il supporto alla comunità locale è tra le priorità che da sempre ci animano nella creazione e nella condivisione di valore -afferma Rinaldo Ballerio, Presidente di Elmec Informatica, che ha preso parte alla conferenza stampa di inaugurazione di questa mattina-. Siamo orgogliosi di fare fronte comune, insieme alle istituzioni della provincia di Varese, nel supporto a enti e operatori sanitari ai quali siamo immensamente grati per l’eccezionale dedizione con cui lottano ogni giorno, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Ci auguriamo che questo centro possa diventare presto il simbolo della rinascita dell’intero territorio».