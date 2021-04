È Fausto Costa la vittima dell’incidente stradale di Germignaga

La notizia dell’incidente sulla statale fra l’auto e la moto è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel municipio di Brissago Valtravaglia, il paesino di montagna dove tutti si conoscono.

Ed era difatti molto conosciuta in paese anche la vittima della tragedia, Fausto Costa, imprenditore agricolo di 53 anni che abitava in paese.

Costa si muoveva spesso in sella alla sua moto e proprio a Brissago Valtravaglia aveva gestito per anni l’azienda agricola “Al Pisciurin“, attività che aveva lasciato anni fa per dedicarsi ad altro impiego sempre nel settore agricolo e forestale.

Era sposato e aveva una figlia.

«È un enorme dispiacere quello che proviamo tutti quanti in questo momento», ha spiegato il sindaco Giusy Giordano. «Fausto era molto conosciuto in paese e non solo, per via dell’azienda agricola e per la sua famiglia: aveva in progetto la sistemazione della casa e veniva spesso in Comune».

L’amministrazione fa sapere di essere a disposizione della famiglia per offrire un supporto psicologico.

Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente sulla via Volta a Germigaga attorno alle 8.20 di mercoledì: è quel tratto della strada statale 394 non molto distante dal ponte del Bric. Non sembrano esserci dubbi sulla tipologia di scontro: un frontale.

Sono in corso accertamenti sull’uomo alla guida dell’Audi. Si tratta di un ventisettenne che a affermato ai carabinieri di aver avuto un malore durante la guida: è stato portato in ospedale a Luino in codice verde a bordo dell’ambulanza della Croce Rossa Italiana, dove è stato sottoposto ai test di rito per verificare l’assunzione di stupefacenti o alcool.