Ferrovia Valmorea, chi vuole il treno ribatte: “Nessuno toccherà la ciclabile”

Reagisce con stupore l’associazione Amici della Ferrovia della Valmorea alle esternazioni di Fiab Varese Ciclocittà sul progetto di ripristino della linea ferroviaria. Fiab ha infatti espresso perplessità sulla possibilità di recuperare il vecchio sedime ferroviario, evidenziando come – a loro dire – la ciclo-pedonale verrebbe penalizzata.

Gli amici della ferrovia della Valmorea tengono quindi a ribadire la loro posizione e rassicurare i fruitori del percorso che attraversa la valle Olona.

L’associazione Amici della Ferrovia della Valmorea

«Le considerazioni di Fiab ci hanno molto stupito: si tratta di un gruppo con cui abbiamo sempre avuto un rapporto di collaborazione e cordialità – evidenzia Nicola Ferrari, portavoce del gruppo che punta al ritorno del treno – In passato abbiamo anche collaborato con loro, dando vita alla ciclo-pedalata, iniziativa apprezzata da tanti».

Ferrari punta a mettere in risalto come il progetto di ritorno del treno non mini assolutamente la rilevanza che il percorso amato da ciclisti e camminatori ha per il territorio: «La ciclo-pedonale è fondamentale e non abbiamo nessuna intenzione di rovinarla con il nostro progetto, anzi. Abbiamo spesso parlato di inserire dei vagoni per il trasporto biciclette, così da facilitare chi vuole muoversi in una direzione e poi rientrare verso casa con il treno. Per i punti in cui la ciclabile passa sul vecchio sedime ferroviario, invece, abbiamo più volte ripetuto che sarà assicurata a ciclisti e podisti la creazione di un percorso alternativo nelle aree circostanti. Vogliamo collaborare, non prevaricare ciò che c’è attualmente. Perchè limitare la presenza alla sola ciclabile, quando il treno potrebbe diminuire il traffico di auto e al contempo essere un sostegno per chi si muove sul territorio a piedi o in bicicletta? »