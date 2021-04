Forti temporali in arrivo, scatta l’allerta

La Protezione Civile di Regione Lombardia ha emesso un bollettino di allerta per l’intensificarsi della perturbazione che sta interessando il nostro territorio.

“Nei prossimi giorni una saccatura in progressivo approfondimento sull’Europa sud occidentale e in traslazione verso Est favorirà sul Nord Italia flussi umidi instabili dai quadranti meridionali -si legge nel documento- con cielo prevalentemente da nuvoloso a molto nuvoloso e precipitazioni che saranno diffuse ovunque, generalmente più marcate sulla fascia pedemontana e di montagna. Dalla sera di domenica e per inizio prossima settimana graduale passaggio a condizioni più stabili“.

Per questo motivo per il pomeriggio/sera di oggi, 29/04, previste probabili precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, su Alpi e Prealpi e Pianura. Gli accumuli maggiori, seppur disomogenei (da deboli a localmente forti), sono previsti su Alpi e Prealpi in particolar modo sui settori occidentali e Orobie Bergamasche. Per domani, 30/04, permane il flusso molto umido ed instabile da Sudovest, pertanto sono previste precipitazioni a carattere temporalesco sulle aree già coinvolte nella perturbazione odierna. I fenomeni, sparsi, saranno possibili durante tutta la giornata, ma maggiormente probabili nella notte e primo mattino e poi nuovamente tra pomeriggio e sera. Le precipitazioni risulteranno a prevalente carattere di rovescio e temporale, localmente possibili anche di forte intensità.

Per il Varesotto l’allerta sarà gialla -ordinaria criticità- per il rischio idrogeologico e di temporali forti nell’area delle Prealpi e per il solo rischio di temporali forti nelle aree più a sud.