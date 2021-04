Ecco come funzionerà il centro vaccinale di Arcisate

L’apertura del centro vaccinale di Arcisate, che servirà tutti i centri della Valceresio, è fissata per giovedì 15 aprile. Ecco tutte le informazioni utili sul centro

Come arrivare

Il centro è allestito al piano terra dell’ex Cavalca, in via Machiavelli 5, nella frazione di Brenno Useria.

In auto si arriva da Arcisate centro (indicazioni per Brenno) oppure con la tangenziale Arcisate-Porto Ceresio, uscita per Viggiù (via Oberdan).

Parcheggi

Il parcheggio principale è all’interno del centro vaccinale e ha circa 150 posti auto.

C’è un altro parcheggio di fianco al centro vaccinale che può ospitare un centinaio di auto.

Quali mezzi pubblici si possono prendere

Treno – Arcisate può essere raggiunta in treno con la linea Varese-Arcisate -Stabio, oppure con la linea Varese-Porto Ceresio. Una volta giunti alla stazione si può proseguire a piedi fino a Brenno Useria (distante circa 1,5 km – Qui la mappa) oppure prendere l’autobus.

Autobus – Linea Varese-Arcisate-Porto Ceresio (Linea L trasporto extraurbano, fermata via Giacomini, Brenno Useria ) – Qui gli orari

Come funziona

Inizio delle vaccinazioni giovedì 15 aprile. Il centro vaccinale di Arcisate funzionerà, dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 20.

Le vaccinazioni si effettuano negli spazi interni del centro.

Si accede dall’ingresso principale dell’ex Cavalca, dove si arriva al punto accoglienza dove vengono controllati i dati dell’appuntamento e fatti compilare i moduli per l’anamnesi e il consenso informato, nel caso in cui non lo si sia fatto in precedenza. È possibile infatti reperire i moduli on line e compilarli preventivamente

Chi avesse bisogno di accompagnamento può chiedere all’arrivo ai volontari presenti. A supporto della campagna vaccinale sono infatti presenti la Protezione civile e i volontari di Croce Rossa Valceresio e Sos Valceresio coordinati dal Comune.

Una volta “registrati” si segue il percorso e si attende il proprio turno nell’area con le sedie rosse.

Una volta vaccinati in una delle sei postazioni allestite si esce secondo il percorso segnato in terra in verde e ci si ferma in un’area di attesa (sedie azzurre) oltre le postazioni vaccinali dove si aspetta un quarto d’ora prima di tornare al parcheggio.

Si esce dal retro dell’edificio dove a destra si trova il parcheggio principale.