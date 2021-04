Tutto pronto al centro vaccinale di Arcisate, si parte il 15 aprile

Gli spazi sono pronti, le attrezzature anche, i medici si stanno coordinando e ieri Ats ha fatto nel pomeriggio un ulteriore sopralluogo per definire gli ultimi dettagli. Il centro vaccinale della Valceresio, ospitato nello stabile dell’ex Cavalca di Arcisate, è pronto per partire con la somministrazioni delle vaccinazioni anti Covid che prenderanno il via settimana prossima, giovedì 15 aprile.

L’ex Cavalca, che i proprietari hanno concesso in comodato d’uso gratuito al Comune di Arcisate, non ha richiesto molti interventi, se non una pulizia generale, la riattivazione delle utenze e una verifica dell’impianto di riscaldamento.

Al piano terra dell’edificio è stato allestito un percorso studiato per non far mai incrociare le persone in entrata e in uscita dal centro che avranno due spazi di attesa, uno con sedie rosse prima della vaccinazione, e uno con sedie azzurre per l’attesa post iniezione, un quarto d’ora circa per avere la sicurezza che non si verifichino reazioni avverse. In caso di bisogno è stata allestita a ridosso dell’uscita una tenda della Croce rossa attrezzata con lettighe, sedie a rotelle e tutto il necessario per il pronto intervento sanitario.

Per ora il percorso di entrata ed uscita è evidenziato con un nastro in plastica rosso e bianco, ma si sta studiando come rendere l’ambiente più accogliente, anche dal punto di vista estetico.

«Sono molto orgoglioso di essere riuscito a convincere Ats di aprire un centro vaccinale ad Arcisate che serva tutta la Valceresio – dice il sindaco Gianluca Cavalluzzi – La zona è davvero comoda da un punto di vista logistico. Possiamo ospitare fino a 600-800 persone al giorno che vengono a vaccinarsi e dunque potremo dare il nostro grande contributo in questa fase molto delicata e importante».

Il centro sarà gestito dai medici della Cooperativa Medici Insubria, con il supporto della Protezione civile, di Croce Rossa Valceresio e Sos Valceresio: «Iniziamo con 2 o 3 linee per verificare che tutto funzioni – spiega Cavalluzzi – A regime ci saranno cinque linee vaccinali e ora stiamo cercando di gestire una linea con medici e infermieri volontari che stiamo contattando in questi giorni».

I primi giorni saranno dedicati alla fascia di età tra i 75 e i 79 anni, che hanno già prenotato in massa la vaccinazione ad Arcisate da tutti i paesi della Valceresi: «Sono circa 1500 persone – spiega il sindaco – Se iniziamo come previsto con 150 persone al giorno in una decina di giorni, massimo due settimane, avremo esaurito questa fascia di età Poi si passerà a gruppi più numerosi, alle persone dai 70 ai 74 anni, quindi alla fascia 60-69, poi 50-60 e infine alle persone con meno di 49 anni. L’obiettivo è quello di chiudere tutto al massimo entro al fine dell’estate».